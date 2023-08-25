معمري يلتحق بتربص شبيبة القبائل في تونس

التحق الوافد الجديد على تشكيلة شبيبة القبائل، أحمد معمري، أمس الخميس، بتربص الفريق الجاري حاليا بمدينة طبرقة التونسية.

وكشفت إدارة الكناري، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، بأن ظهيرها الأيسر الجديد، وصل إلى طبرقة من أجل الاندماج في تحضيرات الفريق.

كما أوضح بأن اللاعب القادم من شباب قسنطينة، سيخضع لبرنامج عمل خاص، من أجل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة.

مبرزة في السياق ذاته، أن معمري، الذي كان أول الوافدين الجدد على الشبيبة في الميركاتو الصيفي الجاري، تدرب على انفراد في ساعة متقدمة من نهار اليوم الجمعة.