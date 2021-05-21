معهد باستور: تسجيل 96 إصابة جديدة بالسلالة البريطانية و15 بالسلالة الهندية

كشف معهد باستور، أنه تم تسجيل 57 إصابة جديدة بالسلالة البريطانية، و15 إصابة جديدة بالسلالة الهندية.

وأضاف المعهد في بيان له، أنه يقوم بالبحوث الجينية على العينات التي ترد إليه من مختلف الولايات.

خاصة الحالات الجديدة من السلالة البريطانية “B.1.1.7” والسلالة الهندية “B.1.617” التي تم الكشف عنها خلال الأسبوعين المنصرمين:

وأوضح المصدر، أنه تم خلال الأسبوع الممتد من 04 إلى 12 ماي الفارط تسجيل 57 إصابة جديدة بالسلالة البريطانية.

وتم تسجيل 34 حالة من ولاية الجزائر، و03 حالات من ولاية البليدة، حالة واحدة من ولاية بجايةوالبويرة.

بالإضافة إلى تسجيل حالتين من ولاية قسنطينة، وحالة واحدة من ولاية الوادي، وحالة واحدة من ولاية غرداية.

وكذا سجل المعهد 05 حالات من ولاية المدية، 04 حالات من ولاية المسيلة، حالتين من ولاية ورقلة.

بالإضافة إلى حالة واحدة من ولاية سوق اهراس، وحالة واحدة من ولاية تسمسيلت، وحالة واحدة من ولاية تقرت.

كما كشف المعهد عن تسجيل 15 حالة جديدة بالسلالة الهندية، 14 حالة من ولاية ورقلة، وحالة واحدة من ولاية تيزي وزو.

أما خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 20 ماي فقد تم تسجيل 39 حالة بالسلالة البريطانية، منها 05 حالات من ولاية الجزائر.

وتسجيل 15 حالة من وهران، حالة واحدة من ولاية بجاية، 09 حالات من ولاية البويرة، و09 حالات من ولاية بشار.