معهد باستور.. لهذا السبب إرتفعت حالات الإصابة بكورونا

كشف المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب الثلاث التي ساهمت وبشكل كبير في إرتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر.

وقال درار، في تصريح للنهار، أن “تسجيل الجزائر لإرتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا راجع اولا لطبيعة الفيروس في حد ذاته”.

مشيرا في السياق ذاته أن “الفيروس ينتقل وينتشر بسرعة، وطبيعة المناخ كانت مناسبة لذلك”.

وقال درار أن “السبب الثاني لإرتفاع حالات الإصابة بالفيروس تعود إلى عودة المواطنين للحياة الطبيعة تدريجيا، وتشكيل التجمعات العائلية والشعبية، مما سهل من مهمة إنتقال الوباء”.

وأضاف درار أن “الرفع الكلي وحتى الجزئي للحجر الصحي سهلة من إنتقال وتفشي الفيروس بين الناس”.

وأوضح درار أن “الخطا ليس في المواطنين، لكن خصية الفيروس في سرعة إنتشاره هي السبب”.