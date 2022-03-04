مع ارتفاع الأسعار.. 1000دج في المارشي ولات ما جيب والو

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وقع الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الر حمان على مرسوم تنفيذي يحدد الأسعار الجديدة للحبوب. وهذا بعد قرار رفعها من طرف رئيس الجمهورية.

ووفق ما صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 09 صدر مرسوم تنفيذي يحدد الأسعار عند الإنتاج للقمح الصلب والقمح اللين والشعيروالشوفان.

ويهدف هذا المرسوم إلى إلى تحديد الأسعار عند الإنتاج للقـمح الصـلب والقمح اللين والشوفان والشعير والشوفان. والتي تحدد، في إطار تنمية الإنتاج الوطني من الحبوب، أسعار الشراء. وذلك عند إنتاج قنطار واحد من الحبوب التي يسّلمها المنتجون للديوان الجزائري المهني للحبوب. على مستوى نقاط الجمع التابعة لهيئات التخزين، كما يأتي:

القمح الصلب: 6000 دينار للقنطار.

القمح اللين: 5000 دينار للقنطار.

الشعير: 3400 دينار للقنطار.

الشوفان: 3400 دينار للقنطار.

وأضاف ذات المرسوم أن هذه الاسعار تطبق عند الإنتاج المحددة في أعلاه، على المنتوجات التي تتوفر فيها الخصائص المحددة في التنظيم المعمول به.

كما يتم تعدل الأسعارعند الإنتاج، إن اقتضى الأمر، مع مراعاة مقاييس العلاوة والخصم المحددة بموجب التنظيم السابق الذكر.

ويتم ذلك كّلما دعت الحاجة إلى ذلك، بموجب قرار مشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية.