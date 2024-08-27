مع تحويلها إلى عنابة.. تأجيل رحلة “سكيكدة_ مرسيليا” إلى 3 سبتمبر

أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أنه تم تأجيل رحلة الباخرة الجزائر 2 المتجهة من ميناء سكيكدة نحو ميناء مرسليا بتاريخ 30/08/2024.

وحسب بيان للشركة، فإنه سيتم برمجة الرحلة الى يوم 03/09/2024 عبر ميناء عنابة متجهة إلى مرسيليا على متن باخرة “التاسيلي 2” على ساعه 3 زوالا. وسيكون بداية التسجيلات من الساعة 8 صباحا.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أنها ستتصل بالزبائن لإطلاعهم على الامر وتعتذر منهم.