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مع تحويلها إلى عنابة.. تأجيل رحلة “سكيكدة_ مرسيليا” إلى 3 سبتمبر

بقلم أمينة داودي
مع تحويلها إلى عنابة.. تأجيل رحلة “سكيكدة_ مرسيليا” إلى 3 سبتمبر
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أنه تم تأجيل رحلة الباخرة الجزائر 2 المتجهة من ميناء سكيكدة نحو ميناء مرسليا بتاريخ 30/08/2024.

وحسب بيان للشركة، فإنه سيتم برمجة الرحلة الى يوم 03/09/2024 عبر ميناء عنابة متجهة إلى مرسيليا على متن باخرة “التاسيلي 2” على ساعه 3 زوالا. وسيكون بداية التسجيلات من الساعة 8 صباحا.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أنها ستتصل بالزبائن لإطلاعهم على الامر وتعتذر منهم.

رابط دائم : https://nhar.tv/KMZIz
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