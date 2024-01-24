مع توزيعها الشهر المقبل.. الإنتهاء من ضبط قوائم المستفيدين من منحة رمضان

أكد والي العاصمة عبد النور رابحي، ان ولاية الجزائر شرعت في التحضير لشهر رمضان المعظم. من خلال تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بتسيير العملية التضامنية لشهر رمضان منذ نوفمبر الفارط.

وأشار الوالي خلال لقاء الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني، أنه تم العمل على الضبط النهائي لقائمة المواطنين الذين سيستفيدون من المنحة التضامنية الخاصة بشهر رمضان.

وكشف الوالي، أن عدد المستفيدين لهذه السنة بلغ 62351 مستفيد وتم رصد الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بالعملية بقيمة تفوق 623 مليون دينار. وسيتم تسديدها لمستحقيها قبل حلول شهر مارس المقبل.