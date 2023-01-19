مغترب يجلب معه جهاز “درون” من ألمانيا ويورّط والده السبعيني قضائيا

وجد سبعيني نفسه متورط في قضية جزائية تكلفه السجن النافذ، بسبب حيازته طائرة بدون طيار جهاز “درون” بطريقة غير شرعية. كان بصدد التنقل بها إلى دولة ألمانيا فجرى توقيفه بمطار هواري بومدين. مع مصادرة الجهاز ومن ثمة احالته على التحقيق.

وفي الجلسة تم متابعة المتهم الموقوف “أحمد” وابنه “اسامة”من طرف محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس. بتهمة حيازة اجهزة حساسة بدون رخصة مسبقة من السلطات. وفقا لاجراءات المثول الفوري، بحيث تبين أن القضية انطلقت عقب توقيف المتهم الأول “احمد”. متلبسا بحيازة طائرة بدون طيار على مستوى مطار هواري بومدين. وهو يتأهب للسفر الى دولة ألمانيا، فتم مصادرة الجهاز لعدم حيازته رخصة مسبقة.

كما صرح المتهم خلال سماعه أنه اشترى الجهاز من سوق تاجننات بميلة لاجل إصلاحه لانه يعاني من بعض الاعطاب. غير أن هذه التصريحات نفاها المتهم الثاني ابن المتهم الأول.

كما صرح أن الجهاز ملكه الخاص وانه جلبه معه في شهر ديسمبر 2020 بمناسبة زيارته أهله لموت شقيقه. وخلالها قام بحمل أمتعته يطريقة عشوائية من هول الفاجعة والتي من بينها الجهاز محل الجريمة. معترفا ايضا أنه قام بالتقاط بعض الصور في ولاية باتنة مسقط رأسه، غير أنه حذفها لاحقا. بعدما تأكد بأن الفعل مجرّم قانونا من طرف السلطات القضائية الجزائرية. وراح المتهم من خلال تصريحاته أمام هيئة المحكمة يبرؤ والده الذي اضطر للكذب في أقواله أمام رجال الشرطة خشية تورطه.

من جهته التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 أشهر حبسا نافذا مع المصادرة للمتهم الأول “أسامة”. وتطبيق القانون في حق والده المتهم الثاني “أحمد”.