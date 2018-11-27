«مــن أراد الزيــادة فــي الشهـــريــة يشمّــر على ذراعتيه.. ماعندناش خاتم سليمان»

المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش لـ النهار:

«الزيادات في الرواتب يجب أن يقابلها تحسن في المردودية»

«الدولة أعطتنا الأموال والمطارات والطائرات ويجب أن نرد لها الجميل»

كشف المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، علاش بخوش، بأن شركته لن تقوم بأي زيادات في الرواتب والأجور لأي فئة من العمال وهي في هذه الوضعية المالية، مشيرا إلى أن الجوية الجزائرية هي شركة عمومية تجارية وتهدف من خلال نشاطها إلى توفير الخدمة العمومية من جهة، ومن جهة ثانية تحقيق ربح تجاري وعائدات مالية تضمن لها الاستمرارية والبقاء والتوازن في السوق.

وقال علاش في حديث خص به «النهار»، أمس، على هامش إشراف وزير التجارة سعيد جلاب على افتتاح الصالون الخاص بالنقل واللوجيستيك بالصالون الدولي للمعارض، «من أراد أن يضاعف أجره عليه أن يعمل ويضاعف من مجهوده لتحسين الوضعية المالية للجوية، فإذا تحسنت وضعية الشركة فإن الزيادات ستكون بصورة آلية لصالح كل العمال، وفق ما هو معمول به في كل الشركات العالمية الناشطة في كل المجالات وليس فقط في عالم الطيران».

وأضاف ذات المسؤول في حديثه إلى النهار، «الدولة قدمت كل الدعم للجوية بما فيها البنى التحتية كالمطارات والأموال، فضلا عن اقتناء طائرات جديدة للقدرة على المنافسة، وعلينا رد الجميل»، وبخصوص الإضراب الذي شنه تقنيو وعمال الصيانة الأسبوع المنصرم، أضاف ذات المتحدث بأن الإضراب حق قانوني ومكفول دستوريا، لكن هذا الحق يجب أن يكون استعماله عقلانيا وفي الأمور المقبولة.

وبخصوص الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل مختلف نقابات عمال الجوية الجزائر، أضاف بخوش علاش بأن المديرية العامة وهو شخصيا ليس لديهم خاتم سليمان لتلبية هذه المطالب بين ليلة وضحاها.

مشيرا إلى أن الجوية هي مكسب للشعب الجزائري ومكسب للعمال يجب الحفاظ عليها، وليس العمل على تكسيرها وتحويلها إلى مؤسسة منهارة ماديا وبشرياد، مما يحولها لمؤسسة غير قادرة على التطور.