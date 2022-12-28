مفاجأة.. حكم نهائي المونديال يكشف عن إرتكابه أخطاء في المباراة

إعترف الحكم البولندي، شيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم قطر 2022، بين المنتخب الأرجنتيني ضد نظيره الفرنسي.

ونقلت صحيفة “الميرور” البريطانية، تصريحات الحكم مارتشينياك لموقع Sport.PL البولندي بعد عودته لبلاده.

وقال الحكم شيمون مارتشينياك:”كانت هناك أخطاء في المباراة النهائية”.

وأضاف الحكم البولندي:”أوقفت هجمة مرتدة لفرنسا بعد تدخل سيئ من ماركوس أكونا على اللاعب كينغسلي كومان”.

وتابع المتحدث:”قرأت ذلك بشكل خاطئ لأنه لم يحدث شيء ، إعتقدت أن اللاعب الفرنسي أراد الحصول على خطأ، وأهم شيئ لم أرتكب أخطاء كبيرة”.

كما قال الحكم البولندي مارشينياك، أن رئيس لجنة الحكام بالفيفا، بييرلويجي كولينا، هنأه بمستواه الجيد بمونديال قطر.