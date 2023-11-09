مفاجأة سارة لعشاق شيري QQ

تحدث أيمن شريط، المدير العام لعلامة شيري الجزائر، في تصريح خص به قناة النهار، عن سيارة شيري QQ.

وقال المدير العام لعلامة شيري الجزائر ” شيري QQ تم توقيفها منذ سنتين، لكن في قادم السنوات. ستكون لدينا شيري كيوكيو بجودة ثانية بنوعية ثانية”.

وقد أعلنت شركة أوتو ليدر كومباني auto leader company خلال ندوة صحفية. انعقدت اليوم الخميس عن الإطلاق الرسمي لعلامة شيري في الجزائر بحلتها الجديدة.

وكشفت الشركة عن أسعار سيارات شيري و باقة موديلاتها التي ستسوق في الجزائر. قبل نهاية سنة 2023. والتي تتضمن موديلات تتناسب مع متطلبات السوق الجزائرية وبأسعار تنافسية تتراوح بين 199 مليون و 500 مليون سنتيم.

حيث تعتزم شيري تسويق 11 الف مركبة قبل نهاية السنة الجارية. مع رفع كوطة السنة المقبلة إلى 50 الف وحدة.

وتعرض الشركة 15 خيارا من بين 7 موديلات تتمثل في تيغو 2 برو, تيغو 4 برو. تيغو7 برو، تيغو 8 برو تيغو 8 ماكس، أريزو 5 و أريزو 8.