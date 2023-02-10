مفارز الجيش الوطني الشعبي تتدخل بالناحية العسكرية الخامسة لفتح الطرق والمسالك

تتواصل تدخلات وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي لفتح الطرقات والمسالك. لتسهيل حركة المرور وفك العزلة عن المواطنين خاصة في المناطق النائية. بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة.

ويأني هذا على إثر استمرار التقلبات الجوية المصحوبة بتساقط الثلوج والتي لا تزال تعرفها بعض ولايات الوطن.

حيث وبإقليم الناحية العسكرية الخامسة تدخلت اليوم، مفارز للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العسكري سطيف. لفتح الطريق الرابط بين العلمة وجيجل على مستوى منطقة ولبان بلدية عين السبت ولاية سطيف. وكذا فتح الطريق ببلدية عين الكبيرة ولاية سطيف.