مفتشة تربوية تقترح إنتقال جماعي للتلاميذ..إلغاء البيام والسانكيام وتأجيل الباك إلى سبتمبر 

إقترحت مفتشة التعليم المتوسط زهرة فاسي، أن ينتقل جميع التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاث إلى الاقسام الاعلى كإجراء استثنائي بسبب جائحة كورونا.

وقالت زهرة فاسي في منشور على صفحتها الرسمية فايسبوك، أنه فيما يخص الطور الابتدائي يتم انتقال كل تلاميذ السنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة اما الخامسة فيلغى الإمتحان الرسمي لشهادة التعليم الإبتدائي ويحسب معدل الفصلين بما أن حساب المعدل السنوي ظل معمولا به حتى وإن رسب التلميذ في الإمتحان الرسمي ينقذه المعدل السنوي دائما.

و فيما يخص التعليم المتوسط اقترحت المفتشة بانتقال تلاميذ السنة الأولى متوسط والثانية والثالثة مباشرة أما الرابعة متوسط فيلغي امتحان شهادة التعليم المتوسط ويحسب معدل الفصلين للانتقال علما بان المعدل السنوي معمول به دائما.

وفيما يخص التعليم الثانوي إقترحت بالانتقال إلى المستوى الأعلى كسائر الأطوار، مع الإبقاء على شهادة الباكالوريا لخصوصيتها لانها الشهادة الوحيدة التي لا يتم فيها الانتقال بالمعدل السنوي كبقية الأطوار .

كما اقترحت تأخير امتحان البكالوريا إلى بداية سبتمبر مع توجيه التلاميذ إلى المراجعة الذكية كعادتهم .

كما اقترحت إعادة أسئلة البكالوريا من جديد حتى تشمل الفصلين الدراسيين فقط دون الفصل الثالث.

اما استدراك الفصل الثالث تضيف المتحدثة في كل المستويات ( القصير) سيتم في الدخول المدرسي في شهر سبتمبر كاملا، وهكذا ستكون له نتائجا إيجابية على ذاكرة التلاميذ للدخول في المنهاج المقرر، لأن المقاربة بالكفاءات مبنية على النظام الحلزوني في إرساء المعارف والمهارات و ارتباط الدروس ببعضها البعض.