مفتش و عون بالجمارك مهددان بالحبس لـ 3 سنوات

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لموظفين بالجمارك. كل من مفتش جمارك،و عون بالجمارك ،رفقة مواطن و يتعلق الأمر بكل من ” د.م”,”آ.ي.ع”,”ف.م”. بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة عرض مزية و تحريض موظف على اساء استغلال الوظيفة. و اساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين ،و قبول مزية غير مستحقة، مخالفة التشريع الجمركي.

تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة ، بقيام المتهمين لسماح لاحد المواطنين المتهم في قضية الحال “ف.م”. بتهريب بعض السلع تتعلق بوقاي الصدمات للسيارات و ادخالها بطريقة غير قانونية عبر باخرة من ميناء مرسيليا إلى ميناء الجزائر. مقابل مزية غير مستحقة، وبعد مثول المتهمين امام هيئة المحكمة انكرو التهم المتابعين بها جملة و تفصيلا.

وانكرو اساء استغلال وظيفتهم، كما حمّلوا المسؤولية على عاتق أحد المواطنين الذي كان يشتغل كحمال بالميناء، و إن هذا الاخير هو من قام بالسماح للمتهم “ف.م” بإدخال تلك السلع مقابل مبلغ 500 اورو ،الى غاية مروره امام فرقة اعوان الجمارك وخضوعه للتفتيش تم حجز تلك السلع المهربة ،مع تحرير محضر المخالفة، وبعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها ،طالب المتهمون من هيئة المحكمة بتبرئتهم ،فيما حددت القاضي تاريخ14 جوان المقبل للنطق بالحكم في هذه القضية .