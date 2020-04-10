مفتي السعودية يصدر فتوى حول دفن ضحايا كورونا

أفتى الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء في السعودية بكيفية الصلاة على الميت بكورونا.

وأوضح الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، ان الصلاة على الميت بكورونا تكون في المقبرة ويحضر بعض من اقاربه

وأضاف المفتي العام للسعودية أن أقارب الميت بالوباء يحضرون للصلاة بما يوفي فرص الكفاية أما اليقية فيصلون في بيوتهم صلاة الغائب.

وأكد ذات المفتي أن خلال هذه الجائحة إجتماع الناس يسبب ضررا وخطر كبير فالصلاة على الميت بالوباء تكون كما اوضح سالفا.

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ “في هذه الجائحة تذكير للناس وتحذير لهم وإيقاظ لقلوبهم من الغفلة عن ربهم ليعلموا حقا أنهم مهما بلغو من الفطنة والذكاء والقدرة على الأشياء لكنهم لا يستطيعون ضرا ولا نفعا، فقد حارت عقولهم وعجزت أفهامهم أن يدركوا هذا المرض المستجد ورغم أنه لا يرى إلا أنه نافذ في كل مكان فسبحان الله الحكيم العليم”.

واستشهد مفتي السعودية بقوله تعالى: “أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم”.