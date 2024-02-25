مفتي مصر شوقي علام في الجزائر

يقوم الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم الأحد، بزيارة إلى الجزائر. وهذا للمشاركة في افتتاح جامع الجزائر الكبير، وإلقاء الكلمة الرئيسية في حفل الافتتاح.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن المفتي شوفي علام، سيقوم بإلقاء الكلمة الرئيسية في حفل افتتاح جامع الجزائر.

وسيكون افتتاح “جامع الجزائر الكبير” بإشراف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبحضور كبار الشخصيات الدينية، من مختلف دول العالم، بالتزامن مع منتصف شهر شعبان المبارك. وهي مناسبة تحظى بتقدير في الجزائر.