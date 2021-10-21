مفتي مصر: ليلة ميلاد النبي أفضل من ليلة القدر

قال مفتى الجمهورية المصرية، الدكتور شوقى علام، الدكتور شوقى علام، أن بعض العلماء يرجحون في مؤلفاتهم أن ليلة ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضل من ليلة القدر، مشيرا إلى أنه ينحاز إلى هذا الرأي.

وأورد مفتي مصر: “في لحظة نورانية مباركة من لحظات التاريخية قدر الله تعالى بميلاد سيدنا رسول الله، وكانت ليلة مباركة، وليلة مولده لها فضل كما ذكرها بعض العلماء فى مؤلفاتهم، بل إن بعض العلماء رجح أن تكون ليلة ميلاد سيدنا رسول الله، أفضل من ليلة القدر، وبرهنوا على ذلك بجملة من البراهين منها، أنه لولاه لما نزل القران الذي نزل عليه، فلحظات ميلاده صلي الله عليه وسلم هي الافضل، وأنا أتحيز لهذا المنهج”.

وجاء هذا التصريح، خلال احتفالية بالمولد النبوي الشريف، حيث بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقاريء الشيخ أحمد تميم المراعي.

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