مفرزة الجيش تضبط 4 صواريخ مضادة للدبابات وذخيرة حربية ثقيلة ببرج باجي مختار

ضبطت مفرزة للجيش الشعبي الوطني، رشاشا ثقيلا من عيار 12.7 ميليمتر، وكمية من الذخيرة، وذلك إثر دورية بحث وتفتيش على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة.

وحسب بيان للدفاع الوطني اليوم الإثنين، إنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات تم اكتشاف مخبأ يحتوي على:

-رشاش ثقيل عيار 12,7 ميليمتر

أربعة بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف

– بندقية تكرارية

– أربعة صواريخ مضادة للدبابات

– قنبلتان يدويتان

– حامل رشاش 12,7 ميليمتر

– بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ (2984) طلقة من مختلف العيارات.