مقاول وبرلماني يعتدي بالضرب على رعية تركي داخل ورشة في قسنطينة

الضحية صاحب شركة مناولة.. وسبب الاعتداء ديون متراكمة

تعرض رعية تركي ويتعلق الأمر بالمدعو «ر.ب» البالغ من العمر 34 سنة، صاحب شركة مناولة لاعتداء جسدي من طرف المسمى «ب.ع» مقاول وبرلماني.

يعكف على إنجاز مشروع 2000 مسكن بصيغة «عدل» على مستوى منطقة عين نحاس بالخروب في قسنطينة.

الاعتداء الذي تم بورشة بناء على مستوى المشروع تلقي خلالها الضحية.

حسب تقرير الطبيب الشرعي، يثبت إصابته بكدمات على مستوى الوجه ومحيط العين اليسرى بعجز عن العمل قدره يومين.

الضحية الذي تم سماعه في محضر رسمي أمام عناصر مركز الدرك الوطني بالمنصورة حول حيثيات وملابسات الواقعة.

صرح بأن الأسباب تعود إلى مشاكل بينه وبين غريمه نتيجة ديون متراكمة على المقاول، منذ شهر أفريل المنصرم.

والمقدرة بحوالي 3 ملايير سنتيم تكلفة إنجاز المشروع المذكور، وأضاف الرعية التركي أنه يعيش ضغطا كبيرا بسبب مطالبة عمال شركته بمستحقاتهم المالية المتأخرة.

أضف إلى ذلك الديون المترتبة عن وصولات شراء السلع التي كان يمول بها أشغال المشروع.

الجدير بالذكر أن «النهار» حاولت الاتصال بالمقاول للاستفسار عن الحادثة إلا أنه تعذر الوصول إليه.