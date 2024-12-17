مقبرة جماعية في سوريا تحوي 100 ألف جثة!

كشف رئيس المنظمة السورية للطوارئ، معاذ مصطفى، عن العثور على مقبرة جماعية ضخمة في منطقة القطيفة شمال دمشق، تحتوي على ما لا يقل عن 100 ألف جثة.

وقال مصطفى، في مقابلة مع وكالة رويترز، أن هذا العدد هو تقدير ضخم، مشيراً إلى أن الرقم قد يكون أكبر بكثير.

ولفت إلى أن هذه المقبرة ليست الوحيدة، حيث حددت المنظمة خمسة مواقع أخرى مشابهة خلال السنوات الماضية.

وتقع المقبرة الجماعية في القطيفة على بعد 40 كيلومتراً شمال العاصمة السورية.

وهي واحدة من المواقع التي تم اكتشافها في إطار التحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وأشار مصطفى إلى أن فرع المخابرات الجوية السورية كان المسؤول عن نقل الجثث من المستشفيات العسكرية بعد أن تعرض أصحابها للتعذيب حتى الموت. ثم يتم إرسالها إلى فروع مخابرات مختلفة قبل نقلها إلى المقابر الجماعية.

وأكد أن العديد من الأشخاص الذين عملوا في هذه المواقع ونجحوا في الفرار من سوريا. تحدثوا عن عمليات دفن الجثث التي تمت تحت أوامر صارمة، حيث كان يتم سحق الجثث لتوسيع مساحة القبور.

ومن جانبه، رفض النظام السوري مراراً الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وأصر على أن من يروج لهذه المزاعم هم “متطرفون”.

كما لم يرد السفير السوري لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، على طلبات التعليق حول هذه القضية.

وتُعد هذه المقابر الجماعية شاهداً على الجرائم الوحشية التي ارتكبتها السلطات السورية خلال سنوات النزاع. ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية اتخاذ خطوات حاسمة لتوثيق هذه الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها.