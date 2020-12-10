مقترح لإعادة مباراة المولودية أمام بافلز بتونس أو المغرب !

إقترحت الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم على لجنة تنظيم المنافسات بين الأندية الافريقية ثلاث خيارات، بخصوص مباراة الدور التمهيدي الأول بين مولودية الجزائر وفريق بافلز البينيني.

وكان فريق بافلز البينيني قد تغيب عن مباراة العودة التي كانت نبرمجة يوم السبت الماضي بملعب 5 جويلية بسبب غلق الحدود الجوية.

وقدمت الكونفيديرالية ثلاث اقتراحات على لجنة تنظيم المنافسات بين الأندية والتي يتواجد فيها رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار. وتضمنت هذه المقترحات:

1-خسارة الفريق البنيني

2-بإقتراح من الفاف برنامج الرحلات لاعادت المقابلة في الجزائر يوم 17 او 21 ديسمبر.

3- اجراء المقابلة في المغرب او تونس ،