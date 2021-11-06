مقتل أكثر من 90 شخصا في انفجار ناقلة وقود بسيراليون

لقي أزيد من 90 شخصا حتفهم، جراء انفجار ناقلة وقود في مدينة فريتاون في سيراليون.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن مدير المشرحة المركزية في عاصمة سيراليون، أن 91 شخصا على الأقل قتلوا في هذا الإنفجار.

وفي التفاصيل، اصطدمت الناقلة بشاحنة في أحد شوارع فيرتاون فتوافد عدد من الأشخاص لجمع الوقود المتسرب منها قبل انفجارها.

وقالت إيفون آكي سوير، رئيسة بلدية المدينة الساحلية في منشور على فايسبوك، أن الانفجار الذي أعقب الاصطدام بشاحنة أودى بحياة ضحايا كان بينهم من توافدوا لجمع الوقود المتسرب من السيارة المحطمة.

واظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من الضحايا يرقدون في شوارع فريتاون بعد أن أصيبوا بحروق شديدة.

كما أدى الإنفجار إلى اشتعال نيران في متاجر ومنازل قريبة.

وقالت رئيسة البلدية، إن حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات غير معروف بعد.

مضيفة أن الشرطة موجودة في موقع الحادث لمساعدة مسؤولي إدارة الكوارث.

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