مقتل الباحث الفلسطيني “البطش”رميا بالرصاص بماليزيا

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مقتل الباحث الفلسطيني “البطش”رميا بالرصاص بماليزيا
بقلم إيمان ض

أكّدت الشرطة الماليزية اليوم السبت، إنّ الباحث الفلسطيني فادي محمد البطش قتل في العاصمة كوالالمبوربعد تعرضه لإطلاق نار.

وأفاد قائد الشرطة الماليزية في مدينة جومباك مازلان لازيم، أنّ شخصين يستقلان دراجة نارية أطلقا أكثر من 14 رصاصة على الباحث.

الذي يبلغ 35 عاما، بالقرب من منزله أثناء ذهابه لأداء صلاة الفجر في تمام الساعة السادسة صباحا.
وان إحدى الرصاصات أصابت رأسه بشكل مباشر، فيما أصيب جسده بوابل من النيران، مما أدى إلى وفاته على الفور.
وأن الشرطة باشرت التحقيق فورا في تفاصيل الجريمة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أنّ البطش، هو باحث ومخترع فلسطيني، من بلدة جباليا في قطاع غزة.
ويقيم في ماليزيا وحاصل على جائزة أفضل باحث عربي من منحة الخزانة الماليزية.

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