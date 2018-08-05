مقتل ثلاثة جنود من حلف الأطلسي في هجوم إنتحاري بأفغانستان

لقي ثلاثة جنود من حلف شمال الأطلسي “الناتو” مصرعهم اليوم الأحد،وأصيب جندي أمريكي وأفغانيان إثنان في هجوم شنته حركة طالبان شرق أفغانستان.

وأفاد مسؤولون محليون،بأن انتحاريا إستهدف بسيارة مفخخة قافلة للقوات الأجنبية في مقاطعة باروان.

وذكرت مهمة الدعم الحازم التابعة للحلف في بيان لها،أن ثلاثة جنود من قوة الدعم الحازم،قتلوا في الهجوم الذي إستهدف دورية مشتركة مع القوات الأفغانية.

وصرحت المتحدثة بإسم حاكم بارون،أن الهجوم وقع عندما كانت القافلة تسير في منطقة “خالا زاي” بمقاطعة بارون مستهدفا قوات أجنبية في دورية روتينية.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الإنتحاري.