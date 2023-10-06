مقتل شرطي أثناء تأدية مهامه في الوادي

قُتل شرطي أمسية اليوم الجمعة، 6 أكتوبر 2023، أثناء تأديته لمهامه بمدينة الوادي، في إطار عملية تفتيش بإذن قضائي، لمسكن أحد المشتبه فيهم في المتاجرة و الترويج للمؤثرات العقلية.

وفي بيان لها، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن الأمر يتعلق بحافظ الشرطة “قاسمي محمد الصغير” البالغ من العمر 40 سنة والتابع لفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الوادي.

وقد أسفرت هذه العملية عن استرجاع أسلحة نارية وكميات معتبرة من المؤثرات العقلية، في حين لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف الجاني، الذي الذ بالفرار بعد اقترافه الإعتداء الجبان.

وإذ تنحني المديرية العامة لألمن الوطني إجلالا أمام روح شهيد الواجب الوطني متزوج وأب ل 4 أطفال، فإنها تجدد عزمها على المضي قدما في محاربة بارونات المخدرات وعصابات الإجرام بكل عزيمة ودون هوادة.

وبهذا المصاب الجلل، يتقدم المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، أصالة عن نفسه وباسم منتسبي جهاز الأمن الوطني، بخالص التعازي والمواساة، ألفراد عائلة شهيد الواجب الوطني وإلى كافة منتسبي الجهاز، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة و أن يلهم ذويه و أهله جميل الصبر.