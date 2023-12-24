مقتل رجل وإصابة امرأة في إطلاق نار بفلوريدا

لقي رجل حتفه وأصيبت امرأة في إطلاق نار داخل مركز تسوق في مدينة أوكالا بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال مصدر بالشرطة إن دورية للشرطة تلقت اتصالات استغاثة بشأن إطلاق عدة طلقات نارية داخل مركز بادوك للتسوق، مشيرة إلى أنه تم إخلاء مركز التسوق.

وأكد المصدر العثور على رجل بالغ مقتولا داخل مركز التسوق متأثرا بجراحه. كما عثر على امرأة مصابة بطلق ناري في ساقها، وجرى نقلها إلى المستشفى.

وأضاف أن الشرطة لا تزال تبحث عن المشتبه به، الذي وصف بأنه رجل يرتدي سترة سوداء.

ويشار إلى أن وفيات العنف المسلح في الولايات المتحدة تقترب من 42 ألف شخص هذا العام. وفقا لأرشيف العنف المسلح.