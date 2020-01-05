مقتل شاب جزائري بشمال لندن

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
مقتل شاب جزائري بشمال لندن
بقلم فيصل زيان بوزيان

تعرض،أمس،  مغترب جزائري مقيم بالعاصمة البريطانية لندن لطعنات خنجر أودت بحياته، في جريمة قتل هي الأولى  تعرفها بريطانيا في عام 2020.

وحسب مانشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية في عددها الصادر أمس فإن الضحية إسمه تقي الدين بودان، يبلغ من العمرثلاثين سنة، ويعمل كموزع وجبات بدرجاته النارية لدى شركة المتخصصة في إعداد وجبات الطعام UberEats

وأكدت ذات الصحيفة أن الضحية عُثر عليه مقتول في ضواحي شارع شارتريس بالقرب من تقاطع الطرق بشارع لينوكس بمنطقة فينسبوري على الساعة السادسة مساءاً.

من جهته بعث رئيس حزب العمال البريطاني برسالة تعاطف وتعزية للجالية الجزائرية و لعائلة المرحوم تقي الدين بودان.

WhatsApp Image 2020-01-05 at 11.11.37

كما تناولت  عدة جرائد بريطانية الجريمة المروعة التي هزت حي فانزبيري بارك شمال لندن و التي راح ضحيتها هذا الشاب الجزائري ذو 30 ربيعا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=751030

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com