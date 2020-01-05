مقتل شاب جزائري بشمال لندن

تعرض،أمس، مغترب جزائري مقيم بالعاصمة البريطانية لندن لطعنات خنجر أودت بحياته، في جريمة قتل هي الأولى تعرفها بريطانيا في عام 2020.

وحسب مانشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية في عددها الصادر أمس فإن الضحية إسمه تقي الدين بودان، يبلغ من العمرثلاثين سنة، ويعمل كموزع وجبات بدرجاته النارية لدى شركة المتخصصة في إعداد وجبات الطعام UberEats

وأكدت ذات الصحيفة أن الضحية عُثر عليه مقتول في ضواحي شارع شارتريس بالقرب من تقاطع الطرق بشارع لينوكس بمنطقة فينسبوري على الساعة السادسة مساءاً.

من جهته بعث رئيس حزب العمال البريطاني برسالة تعاطف وتعزية للجالية الجزائرية و لعائلة المرحوم تقي الدين بودان.