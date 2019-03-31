مقتل شخصين بتركيا بعد شجار بسبب غرفة التصويت

لقي شخصين حتفهما، اليوم الأحد، بتركيا، في مركز انتخابي، شرقي البلاد، عقب نشوب شجار بسبب غرفة التصويت.

وحسب تقارير إعلامية في تركيا، فإن الشخصين قُتلا في مركز انتخابي بمنطقة مالاتيا، بعدما دخلت مجموعتان متنافستان في شجار بسبب الانتخابات.

وتم نقل جثتي القتيلين إلى مشرحة الأموات، فيما تمكنت الشرطة من اعتقال الشخص، الذي يشتبه في ارتكابه الجريمة.

وأراد القاتل المشتبه فيه، وهو أحد أقارب المرشحين، أن يدلي بصوته أمام الملأ دون أن يدخل إلى المعزل.

لكن أحد المشرفين عل الاقتراع رفض أمر القاتل، وعقب اشتداد الخلاف، تم قتل الموظف الذي كان يقوم بعمله.

ولم يكتف الجاني بقتل المشرف على عملية التصويت، وأطلق النار على الشخص الذي يمثل حزب السعادة المنافس، في مكتب التصويت.

من جهة أخرى، سجلت منطقة ديار بكر، حادث إطلاق نار بين مرشحين متنافسين، مما أدى إلى جرح شخصين، أحدهما في حالة حرجة للغاية.

ويدلي الأتراك، اليوم الأحد، بأصواتهم في أول انتخابات محلية، ضمن الدستور الجديد الذي نقل البلاد من نظام برلماني إلى رئاسي.