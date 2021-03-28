مقتل شخص وجرح آخريين في هجوم طعن بكندا

أعلنت الشرطة الكندية مقتل شخص وجرح 5 آخرين ، مساء أمس السبت، في هجوم طعن، داخل إحدى المكتبات في مدينة فانكوفر.

وأضافت الشرطة في تغريدة على تويتر، “أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به واحد في الحادث”.

وقال شبكة “سي بي سي” نقلا عن متحدثة، إنه جرى نقل 6 أشخاص إلى المستشفيات القريبة في المنطقة.

وأفاد رقيب في الشرطة الكندية لـ”فرانس برس”، أن أحد الجرحى قد توفي.

مضيفا أن السلطات “لا تزال تعمل على تحديد هويات الضحايا”.

وقال شاهد عيان للشبكة، إن المهاجم اعتقل ونقل إلى مكان من موقع الاعتداء بواسطة عربة إسعاف.

وبثت قناة “سي تي في” مقطع فيديو، يظهر اعتقال المشتبه به الذي بدا وقد طعن نفسه في ساقه قبل اعتقاله.

وقالت شاهدة عيان لـ”سي تي في”، إنها شاهدت رجلا يطعن إمرأة، ولم يظهر أن هناك أي رابط بينهما مع استمرار المهاجم بالطعن بشكل عشوائي.