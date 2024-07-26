مقتل طفل بطائرة “درون”

قُتل طفل يبلغ من العمر عشر سنوات في هجوم بطائرة بدون طيار في جنوب غرب كولومبيا. وهي أول حالة وفاة في البلاد من هذا النوع من الهجمات، بحسب وزارة الدفاع الكولومبية.

وقال الجنرال فيديريكو ميخيا، القائد العسكري للمنطقة، في مقطع فيديو نُشر على شبكة التواصل الاجتماعي، إن “الشاب ديلان. البالغ من العمر 10 سنوات، قُتل إثر إطلاق طائرات بدون طيار قنابل يدوية. استهدفت” الجنود في وادي ميكاي بمحافظة كاوكا.

وقالت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع، التي اتهمت فصيلا من المنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك). بالمسؤولية عن هذا الهجوم، إن هذه هي أول حالة وفاة في هجوم بطائرة بدون طيار في كولومبيا.

17 هجومًا بطائرات بدون طيار في ستة أسابيع

وفي جوان، قال الجيش إنه سجل 17 هجومًا بطائرات بدون طيار في ستة أسابيع، دون وقوع أي وفيات. وهو أسلوب عمل غير مسبوق في الصراع الداخلي المسلح المستمر منذ ستة عقود في كولومبيا.

وبدأت التقارير تتحدث عن استخدام الطائرات التجارية بدون طيار لإسقاط القنابل اليدوية أو قذائف الهاون. على قوات الأمن الكولومبية في ربيع هذا العام في جنوب غرب كولومبيا، في معاقل هيئة الأركان المركزية. وخاصة أراضي جبهة كارلوس باتينيو، وهو فصيل من المنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية. الذين يرفضون اتفاقية السلام الموقعة عام 2016.