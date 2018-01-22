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مقتل مروج مخدرات و اصابة شرطي في الطارف

أخبار الجزائر
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مقتل مروج مخدرات و اصابة شرطي في الطارف
بقلم ياسين هني / محمد بن كموخ

قام شرطي بإطلاق النار على مروج مخدرات فيما تعرض شرطي آخر لطعنة لإصابة بخنجر قرية زورامي علي بلدية شبيطة مختار الطارف.

ووقعت الحادثة حسب مراسل النهار اثر كمين قامت به عناصر الفرقة الخاصة بمكافحة المخدرات بامن ولاية الطارف.

حيث تقدم شرطيان نحو افراد عصابة مكونة من شخصين وبمجرد محاولة الشرطي توقيف احدهما بادر الى طعنه بخنجر.

مما دفع بزميل الشرطي إلى اطلاق الرصاص على المروج الذي توفي متأثرا بجروحه.

وتم نقل الشرطي المصاب الى استعجالات المستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة حيث يتواجد في وضعية حرجة.

وتتواجد في هذه الأثناء قوة مكثفة من الدرك الوطني لكتيبة الذرعان لحفظ الامن تحسبا لاي انزلاق امني.

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