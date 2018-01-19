مقتل مغني راب ألماني انضم إلى “داعش” في غارة جوية بسوريا

أفاد موقع “سايت الأمريكي” أنّ مغني راب الذي التحق بتنظيم “داعش” الإرهابي، قتل في غارة جوية بسوريا.

وكان دينيسكوسبيرت المعروف باسم الشهرة “ديسو دوغ” والمكنى أبو طلحة الألماني، أحد أشهر المقاتلين الأجانب في تنظيم “داعش” ظهر في عدة تسجيلات دعائية أحدها كان فيه على مايبدو ومعه رأس مقطوعة.

وأضاف ذات المصدر، أن كوسبيرت المولود في ألمانيا من أصول غينية لقي حتفه أول أمس الأربعاء،

في غارة جوية على بلدة غرانيج بمحافظة دير الزورغرب سوريا.

للإشارة، أعلنت عدة مصادر في السابق مقتل كوسبيرت من بينها وزارة الدفاع الأمريكية

التي قالت أنه قتل في سوريا في أكتوبر 2015، إلا أنها اعترفت فيما بعد بأن كوسبيرت نجا.