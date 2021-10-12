مقتل مهاجرين جزائريين في فرنسا

أفادت وسائل إعلامية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن 3 مهاجرين لقوا حتفهم في جنوب غرب فرنسا بعد أن صدمهم قطار. وحسب المصادر ذاتها، فإن المهاجرين كانوا مستلقون على القضبان قبل أن يدهسهم القطار.

ونقلت المصادر ذاتها، أن 4 مهاجرين كانوا على مسار القطار بالقرب من سان جان دو لوز. ووقع الحادث –تضيف- بحوالي الساعة الخامسة صباحا بتوقيت وسط أوروبا عندما صدمهم قطار متجه إلى بوردو.

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وأضافت المتحدثة، أن 3 منهم لقوا حتفهم على الفور، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة. وأشار من جهته، رئيس بلدية سيبور الفرنسية، أن اثنان من المهاجرين يحملان الجنسية الجزائرية وجنسية الاثنين الآخرين غير معروفة.

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