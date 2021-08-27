مقتل مواطنين بريطانيين في تفجير مطار كابل

أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة، عن مقتل اثنين من رعاياها في التفجير الذي استهدف مطار العاصمة الأفغانية كابل أمس الخميس.

وحسب ما كشفه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن الهجوم الإرهابي أودى بأرواح مواطنين بريطانيين اثنين وطفل مواطن بريطاني ثالث، بالإضافة إلى إصابة بريطانيين اثنين.

وأضاف ذات المتحدث، بأنها هؤلاء كانوا ا أبرياء، وهو أمر مأساوي أن يتم اغتيالهم بأيدي إرهابيين جبناء فيما كانوا يسعون إلى تأمين سلامة أحبائهم في المملكة المتحدة.

وأكد وزير الخارجية بأن بريطانيا لن تدير ظهرها لمن يعولون عليها حين يكونون في حاجة، ولن تدع الإرهابيين أبدا يمارسون عليها التخويف.

يذكر ان هذا التفجير الذي تبناه تنظيم داعش اودى بحياة 170 شخص على الأقل حسب ما تداولته وسائل اعلام امريكية وبريطانية.