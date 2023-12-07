مقتل نجل عضو مجلس الحرب ورئيس أركان الجيش الصهيوني السابق في معارك غزة

أعلن جيش الإحتلال الصهيوني اليوم الخميس، مقتل نجل غادي آيزنكوت عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان السابق في معارك قطاع غزة.

ووفقا لبيان جيش الإحتلال، أوردته شبكة “CNN عربية” الأمريكية، فإن الأمر يتعلق بـ “الرقيب الأول (احتياط) غال مئير آيزنكوت، البالغ من العمر 25 سنة من هرليتسيا.

وأوضح المصدر نفسه، أن غال آيزنكوت جندي مقاتل في الكتيبة 699 من لواء كوماندوز الاحتياط 551، قُتل في معركة شمال قطاع غزة.

ومن جهتها، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن غال آيزنكوت كان يقوم بعملية بحث مع رفاقه على مشارف جباليا، قبل أن تنفجر عبوة ناسفة كبيرة بهم.

الأب شاهد الحادث على الهواء

وأضافت: “شاهد إيزنكوت الأب الحادث على الهواء مباشرة بينما كان في القاعدة الأمامية للفرقة 162، وبعد بضع دقائق تم إبلاغه بأن أحد المصابين بجروح خطيرة في الحادث كان ابنه”.

وكان المتحدث باسم جيش الإحتلال، عن “مقتل جنديين خلال المعارك البرية داخل غزة. كما أصيب اثنان من جنود الاحتياط، جندي ومسعف من الكتيبة 53 بجروح خطيرة، وأصيب ضابط قتالي من دورية ناحال بجروح خطيرة”.

كما قتل الرائد (احتياط) جوناثان ديفيد ديتش، 34 عاماً، مقاتل في كتيبة الدورية 6623 رأس الحربة تصميم (55)، في معركة جنوب قطاع غزة.