مقتل 129 شخصا في محاولة هروب من سجن بالكونغو!

لقي 129 شخصا حتفهم، أثناء محاولتهم الهروب من سجن ماكالا المركزي في العاصمة كينشاسا بالكونغو الديمقراطية في وقت متأخر من مساء يوم الأحد.

وقالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، في بيان نشر على موقع إكس في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أن الوضع أصبح الآن تحت السيطرة.

وأوضح وزير الداخلية، إن حريقا اندلع أيضا في المبنى الإداري للسجن ومستودعات الأغذية والمستشفى، وأضاف أن نحو 59 شخصا أصيبوا.

وقال الوزير في بيان مصور: “محاولة الهروب الجماعي من سجن مكالا المركزي أسفرت عن خسائر في الأرواح وأضرار مادية كبيرة”.

وفي وقت سابق، ذكر مسؤول في السجن أنه لم ينجح أي سجين في الهرب، مضيفا أن من حاولوا الفرار قُتلوا.

وقال سجناء لرويترز إنهم سمعوا خلال محاولة الهروب صوت إطلاق نار كثيف فضلا عن أصوات سجناء بالخارج. وتجري الحكومة تحقيقا في الواقعة.