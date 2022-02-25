مقتل 137 أوكرانيا في اليوم الأول من الغزو الروسي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن 137 أوكرانيا على الأقل قتلوا أمس الخميس في اليوم الأول من الغزو الروسي لبلاده.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو بثت على الموقع الإلكتروني للرئاسة، إن “137 بطلا من مواطنينا” قتلوا في الإجتياح الروسي و316 آخرين أصيبوا بجروح في المعارك.

وقد وقّع الرئيس الأوكراني مرسوما بشأن التعبئة العامة للسكان في أعقاب الغزو الروسي. وأكد مرسوم رئاسي نشر على موقع الرئاسة. أن التعبئة ستتم في غضون 90 يوما من دخول المرسوم حيز التنفيذ.

كما كشف بيان صادر عن القوات المسلحة الأوكرانية. فقد تم نشر أكثر من 60 مجموعة تكتيكية من الكتائب الروسية – أي ما بين 30 ألفا و60 ألف جندي في أوكرانيا.

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