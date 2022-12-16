مقتل 16 شخصا و17 مفقودا جراء إنهيار أرضي في ماليزيا

لقي 16 شخصا حتفهم، وفُقد 17 آخرين، إثر انهيار أرضي بأحد المخيمات السياحية في ماليزيا.

وحسب السلطات الماليزية، فإن نحو 94 ماليزيا يعتقد أنهم كانوا في موقع التخييم في باتانغ كالي بولاية سيلانغور الوسطى عندما وقع الحادث.

ودخل الضحايا المنطقة، وهي موقع ترفيهي شهير للسكان المحليين لنصب أو استئجار خيام من المزرعة، يوم الأربعاء.

وارتفع عدد القتلى إلى 16 بينهم طفل في الخامسة من العمر. كما تم نقل 7 أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح.

فيما يبحث رجال الإنقاذ عن 17 شخصا مفقودا، وتم إنقاذ 53 شخصا آخرين لم يصابوا بأذى.

وبدأ رجال الإطفاء في الوصول إلى مكان الحادث بعد نصف ساعة من تلقي نداء استغاثة في الساعة 2:24 صباحا.