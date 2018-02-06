عاجل

مقتل 16 مدنيا في قصف على الغوطة الشرقية في ريف دمشق

أخبار العالم
  • -
  • 0
مقتل 16 مدنيا في قصف على الغوطة الشرقية في ريف دمشق
بقلم وكالات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 16 مدنيا،الثلاثاء، في قصف للقوات الحكومية السورية على الغوطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق.

كما قتل أمس 32 شخصا في قصف على الغوطة، شمل بلدات دوما وعربين وحزة وزملكا وبيت سوى وحمورية ومنطقة المرج وحرستا.

وذكرت مصادر عسكرية، أن المواجهات العسكرية قرب بلدة عين ترما وجبهات عربين في الغوطة مستمرة.

وقالت المصادر إن القوات الحكومية تحاول التقدم للمرة الثالثة خلال أسبوع.

مضيفة أن مقاتلي المعارضة وثقوا مقتل نحو 25 جنديا من قوات الحكومة والميليشيات التابعة لها خلال 24 ساعة.

في كمين على جبهة عين ترما ومعارك عربين.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital