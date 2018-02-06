مقتل 16 مدنيا في قصف على الغوطة الشرقية في ريف دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 16 مدنيا،الثلاثاء، في قصف للقوات الحكومية السورية على الغوطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق.

كما قتل أمس 32 شخصا في قصف على الغوطة، شمل بلدات دوما وعربين وحزة وزملكا وبيت سوى وحمورية ومنطقة المرج وحرستا.

وذكرت مصادر عسكرية، أن المواجهات العسكرية قرب بلدة عين ترما وجبهات عربين في الغوطة مستمرة.

وقالت المصادر إن القوات الحكومية تحاول التقدم للمرة الثالثة خلال أسبوع.

مضيفة أن مقاتلي المعارضة وثقوا مقتل نحو 25 جنديا من قوات الحكومة والميليشيات التابعة لها خلال 24 ساعة.

في كمين على جبهة عين ترما ومعارك عربين.