مقتل 19 بحارا بعد قصف سفينة حربية إيرانية “بالخطأ”

أكد مسؤولو البحرية الإيرانية، اليوم الإثنين، مقتل 19 بحّارا وإصابة 15 آخرين إثر قيام سفينة حربية إيرانية بقصف سفينة أخرى خلال تدريبات عن طريق الخطأ.

وأكدت وكالة “أنباء فارس” الإيرانية بأن الحادث وقع في خليج عمان أثناء التدريبات، حيث أصيبت السفينة الحربية الإيرانية “كنارك” بصاروخ عن طريق الخطأ أثناء مناوة عسكرية.

وأضافت السلطات البحرية الإيرانية إن الحادث وقع بعد نقل هدف التدريب إلى مكانه المحدد من دون اتخاذ مسافة الأمان، وهذا ما انجر عنه وفاة 19 بحارا وإصابة 15 من طاقم السفينة الذين تمّ إجلاؤهم إلى المراكز الطبية.

وأكدت السلطات الإيرانية، بأن السفينة المتضررة بشدة تمّ نقلها إلى الرسو في إحدى المنصات البحرية لمعرفة سبب الحادث.

للإشارة، فإن السفينة الحربية المتضررة “كنارك” هي هولندية الصنع ومزودة بأربعة صواريخ من نوع “كروز”.

معين تيت