مقتل 3 أشخاص في تحطم مروحية طبية أمريكية

وقع حادث صباح اليوم لقي على إثره ثلاثة أشخاص مصرعهم، وهذا جراء تحطم مروحية طبية في ولاية أوهايو الأمريكية .

حيث أكد أندرو آرتورس ممثل الإسعاف الطبي في الولاية، مقتل كل أفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متن المروحية.

وتم تشكيل لجنة من خبراء إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة، للتحقيق في ملابسات الحادث.

وكانت المروحية قد انطلقت من إحدى المؤسسات الطبية في مدينة غروف سيتي، في دائرة فينتون الأمريكية.

ولحسن الحظ، لم يكن على متنها أي مريض، ووفقا لما أدلت به قناة WCMH-TV الأمريكية عن الشرطة المحلية.