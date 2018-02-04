مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في نفجار عبوة ناسفة بمصر

تسبب إنفجار عبوة ناسفة اليوم الأحد،استهدفت حافلة تابعة لقوات الأمن في وفاة 2 مجندين ومدني وإصابة 5 مجندين ومدني آخر .

في جنوب مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء المصرية مدنيا.

وقال مصدر أمني، إن المصابين لحقت بهم جروح متفاوتة نتجت عن تطاير الشظايا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في 19 جانفي، إن 12 ألف من قوات الأمن أصيبوا في هجمات المتشددين منذ عام 2014.

وتقول المصادر الأمنية، إن مئات من قوات الأمن قتلوا في الهجمات التي تزايدت منذ انتفاضة 2011.

وامتدت في الآونة الأخيرة إلى خارج شمال سيناء واستهدف بعضها كنائس في القاهرة ومدينتي الإسكندرية وطنطا.

ويقول الجيش إنه قتل مئات المتشددين في السنوات القليلة الماضية في حملة بشمال سيناء تشارك فيها الشرطة.