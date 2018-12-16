مقتل 4 أشخاص في تحطم مروحية طبية بالبرتغال

لقي 4 أشخاص حتفهم ، في حادث تحطم مروحية طبية من طراز، “Agusta A190S” ليلة الأحد في البرتغال.

وجاء في بيان صدر عن هيئة الطوارئ الوطنية، أنه تم العثور على مروحية الإسعاف المفقودة في جبل “سيرا دي بياش”

في منطقة “فالونغو”.

وقد أسفر الحادث عن وقوع 4 قتلى، طيارين اثنين وممرضة وطبيب كانوا على متنها.

وأضاف البيان، أن تحليق المروحية كان يجري في ظروف جوية سيئة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى ضرورة إجراء تحقيق في ملابسات الحادث.

وقالت هيئة الطوارئ البرتغالية في وقت سابق إن مروحية طبية تحطمت في منطقة جبلية بالقرب من مدينة بورتو، ثاني أكبر مدن البرتغال.