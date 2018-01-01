مقتل 433 شخصا في ليبيا خلال 2017

قتل 433 شخصا في ليبيا خلال عام 2017 حسبما ذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في البلاد في تقريرها السنوي اليوم الاثنين.

وأوضحت اللجنة ان 433 شخصا قتلوا بينهم 79 طفلا و 10 نساء جنوب البلاد والابيار وقنفودة والبريقة بشرق البلاد والهيرة وترهونة و ورشفانة (غرب) في عمليات قتل لأشخاص تحتجزهم جماعات مسلحة.

وأشار التقرير إلى أن من بين القتلى 157 مدنيا قضوا جراء المخففات والالغام بمدن بنغازي (شرق) ودرنة وسرت، مشيرة إلى أنه اعتقل 143 شخصا “تعسفيا” واختطف 186 شخصا في الفترة نفسها.

كما وثقت اللجنة وقوع “34 حالة اعتداء واعتقال تعسفي أو غير قانوني وتعذيب وتهديدات ضد الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

واختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تقريرها، بتوثيق ورصد “15 حالة اعتداء على مرافق صحية بمدن بنغازي وسبها والزاوية وطرابلس وورشفانة ودرنة،

الأمر الذي عرض حياة الأطباء والمرضى ونظام الرعاية الصحية الهش إلى الخطر”.