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مقتل 7 أشخاص في تفجير انتحاري بكابل

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مقتل 7 أشخاص في تفجير انتحاري بكابل
بقلم أمينة ج

أسفر تفجير انتحاري أمام تواجد تجمع الزعيم الإقليمي”عطا محمد نرو” بكابل، عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الخميس، إن انتحاريا دخل فندقا كان يجري فيه الاجتماع
واشار، أن الحصيلة تتضمن 5 أفراد من الشرطة وشخصين.
وأفادت قناة “تولوز” الأفغانية، أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم الخميس بالقرب من مطعم احتشد فيه ممثلو حزب الجمعية الإسلامية .
من بينهم أحمد ضياء مسعود النائب السابق للرئاسة الأفغانية والمستشار السابق للرئيس الأفغاني محمد أشرف غني.
ووصلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، في حين قامت الشرطة بتطويق المكان.

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