مقتل 7 أشخاص في تفجير انتحاري بكابل

أسفر تفجير انتحاري أمام تواجد تجمع الزعيم الإقليمي”عطا محمد نرو” بكابل، عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الخميس، إن انتحاريا دخل فندقا كان يجري فيه الاجتماع

واشار، أن الحصيلة تتضمن 5 أفراد من الشرطة وشخصين.

وأفادت قناة “تولوز” الأفغانية، أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم الخميس بالقرب من مطعم احتشد فيه ممثلو حزب الجمعية الإسلامية .

من بينهم أحمد ضياء مسعود النائب السابق للرئاسة الأفغانية والمستشار السابق للرئيس الأفغاني محمد أشرف غني.

ووصلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، في حين قامت الشرطة بتطويق المكان.