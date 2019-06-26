مقتل 7 شرطيين و4 عناصر إرهابية في هجمات شمال سيناء
أعلنت الداخلية المصرية، عن مقتل 7 من أفراد الشرطة و4 عناصر ارهابية، في هجمات على نقاط أمنية شمال سيناء.
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قام صبيحة اليوم الأربعاء، رئيس فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية بومرداس،بمعية خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية،
بإستهداف سواق المركبات بجميع أصنافها، على…
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يستغل بعض المسافرين، الرواق الأخضر، الممنوح لهم في إطار إجراءات تسهيلية، في تمرير أشياء محضورة، في الميناء.
وحسب صورة، تحصلت عليها النهار أون لاين، فإن المسافرين،…
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فنّدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، "SNTF"، الأخبار المتداولة.
وفي بيان لـ "SNTF"، كذبت الأخيرة،كل "الإدعاءات" حول وجود ثغرة مالية مزعومة بـ150 مليار سنتيم،وبيع الشركة عتاد…
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