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مقتل 7 شرطيين و4 عناصر إرهابية في هجمات شمال سيناء

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مقتل 7 شرطيين و4 عناصر إرهابية في هجمات شمال سيناء
بقلم شهرزاد مزياني

أعلنت الداخلية المصرية، عن مقتل 7 من أفراد الشرطة و4 عناصر ارهابية، في هجمات  على نقاط أمنية شمال  سيناء.


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