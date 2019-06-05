مقتل 8 رجال أمن مصريين والقضاء على 5 مسلحين بهجوم شمال سيناء

قتل ثمانية رجال أمن مصريين في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش في العريش شمال سيناء، فيما تم القضاء على 5 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش للمهاجمين

وجاء في بيان من وزارة الداخلية المصرية: “استهدف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم كمينا أمنيا غرب مدينة العريش وتم التعامل مع تلك العناصر، وحصل تبادل إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة وستة مجندين، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير العناصر الإرهابية الهاربة”.

وكانت مصادر أمنية مصرية قد ذكرت أن الجيش المصري يلاحق حاليا عناصر إرهابية، بعد هجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في العريش شمالي سيناء.

وقالت مصادر لـRT إن الهجوم المسلح أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن المصرية.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها لضابط مصري لقي مصرعه في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف نقطة التفتيش.