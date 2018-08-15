مقتل45 جنديا من الجيش الأفغاني في هجوم لحركة طالبان شمال افغانستان

قُتل45 من عناصر قوات الأمن الأفغانية جراء اقتحام مسلحي طالبان معسكرا مشتركا للجيش في ولاية باغلان شمال أفغانستان.

الهجوم وقع ليلا بعد هجوم مسلحي طالبان على قاعدة علاء الدين في منطقة باغلان مركزي بالمقاطعة التي تبعد 160 كيلومترا عن العاصمة كابول.

واضافت ذات المصادر أن من بين القتلى 35 جنديا بالجيش و10 من رجال الشرطة المحلية،مشيرة الى ان هذا الهجوم هو ثاني هجوم على قوات الأمن خلال أسبوع.

حيث قتل 17 جنديا من جنود الجيش وأصيب 15 اخرون واحتجز مسلحو طالبان خمسة اخرين رهائن بعد سيطرتهم على قاعدة عسكريةيوم الإثنين.