مقران آيت العربي: استمرار بلعيز وبدوي وبن صالح يعني استمرار النظام الحالي

اعتبر مقران آيت العربي تعيين عبد القادر بن صالح اليوم رئيسا للدولة، تجاوزا لإرادة الشعب ورغبته في رحيل النظام.

وأضاف آيت العربي في تسجيل فيديو على الفايسبوك، بأن النظام ضحى ببعض شخصياته للمحافظة على استمراريته، وهذا دليل استقالة الرئيس.

واعتبر المحامي والحقوقي آيت العربي، بأن بقاء بلعيز رئيسا للمجلس الدستوري، ونور الدين بدوي رئيسا للحكومة وبن صالح رئيس دولة

يؤكد رغبة هؤلاء في صناعة وجه جديد يقودهم إلى فترة أخرى، وما بقاء هذه الوجوه إلا لضمان تجدد النظام الحالي.

وتساءل آيت العربي عن الشيء الذي يريده هذا النظام من الشعب، وسبب عدم استجابته للمطالب التي ينادي بها.

ودعا المحامي والحقوقي إلى مواصلة الحراك الشعبي حتى تحقيق المطالب، مشيرا إلى أن بقاء هذه الوجوه يعني استمرار النظام الحالي.

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