مقرمان يجري بنيويورك لقاءات ثنائية

يواصل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, لوناس مقرمان لقاءاته الثنائية بنيويورك.

وقد أجرى مقرمان, يوم الثلاثاء, محادثات ثنائية مع كل من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام, روزماري ديكارلو, ورئيس لجنة بناء السلام, السفير البرازيلي سيرجيو دانيزي.

وذلك مواصلة للقاءاته الثنائية على هامش مشاركته في النقاش رفيع المستوى حول إصلاح مجلس الأمن.

كما شكل اللقاء مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف الملفات المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن مع التركيز على المسائل التي تخص إقليمنا الحيوي وكذا القضايا العربية والافريقية الراهنة.

وتركزت المحادثات مع رئيس لجنة بناء السلام على سبل تعزيز عمل ونشاط هذه اللجنة التي تعتبر الجزائر أحد الأعضاء الفاعلين فيها, حيث تبادل الطرفان الرأي حول الدور الذي يمكن للجزائر أن تلعبه بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن للمشاركة في تعزيز جهود بناء السلام والوقاية من النزاعات والأزمات عبر العالم.