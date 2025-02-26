مقرمان يجري محادثات ثنائية مع نائب وزير خارجية روسيا

أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، محادثات ثنائية مع عدد من المسؤولين المشاركين في الدورة الــ58 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقد بجنيف، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 فيفري 2025.

وفي هذا الصدد، التقى الأمين العام مع نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، المكلّف بالمسائل المتعددة الأطراف، سيرغي فيرشينين.

إذ أكد الأمين العام على الرغبة في مواصلة تطوير التعاون المشترك وتعزيز سنّة التشاور والتنسيق. في إطار الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.